Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e Fluminense fazem, às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (11), um clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e tem transmissão ao vivo na TV fechada pelo Premiere. Também será possível assistir online e em tempo real pelo Globoplay, que disponibiliza o sinal do canal para os assinantes do pacote "Globoplay + Premiere". Para acompanhar o duelo, basta acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone (iOS) e fazer login usando os dados de uma Conta Globo. Atualmente, o valor da assinatura parte de R$ 39,90 ao mês.