Flamengo x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Marcado para o Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o clássico do futebol brasileiro será transmitido ao vivo na TV Globo — cujo sinal aberto é retransmitido online e de graça no Globoplay. O streaming pode ser acessado em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para assistir, basta fazer login no serviço com uma Conta Globo, que é gratuita.