Flamengo x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e Santos se enfrentam, às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (1), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo ocorre no Estádio Mané Garricha, em Brasília, com transmissão ao vivo na TV fechada pelo Premiere e online no Globoplay — streaming que retransmite o sinal do canal para assinantes do pacote " Globoplay + Premiere ". Para assistir, basta acessar o serviço em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, o preço da assinatura parte de R$ 39,90 mensais.

Quinto colocado no campeonato, o Flamengo precisa vencer para ainda sonhar com o título. Por outro lado, o Santos está uma posição acima da zona de rebaixamento e quer a vitória para abrir distância do Z4. Confira, a seguir, as possíveis escalações dos times e saiba como acompanhar Flamengo x Santos ao vivo e online.

Flamengo x Santos ao vivo hoje: duelo do Brasileirão 2023 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site GE

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Victor Hugo, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Provável escalação do Santos

João Paulo, João Basso, Joaquim, Dodô, Lucas Braga, Rincón, Lucas Lima, Jean Lucas, Kevyson (Rodrigo Fernandez), Soteldo e Julio Furch.

Jogos de hoje (1) do Brasileirão 2023

Internacional x América-MG: 19h, Premiere e Globoplay;

Corinthians x Athletico-PR: 19h, Premiere e Globoplay;

Flamengo x Santos : 20h, Premiere e Globoplay;

: 20h, Premiere e Globoplay; Coritiba x Grêmio: 20h, Premiere e Globoplay;

Atlético-MG x Fortaleza: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Botafogo x Palmeiras: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay.

Flamengo x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre no site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e dê um clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Depois, faça login usando os dados de sua Conta Globo ou assine um plano do serviço;

Faça login ou assine um plano do Globoplay com Premiere para acessar a transmissão do jogo do Brasileirão 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Uma vez logado, acesse a aba "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo do streaming;

Acesse o campo "Agora na TV" para assistir às transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora marcada, entre no campo "Esportes" e escolha o sinal do Premiere. A transmissão da partida será iniciada automaticamente.

No Globoplay, dentro do campo "Esportes", selecione a transmissão ao vivo e online do canal Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Flamengo x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Globoplay. Então, pressione o ícone do avatar, localizado no canto superior direito, para fazer login com seus dados ou assinar um pacote do streaming com Premiere;

Flamengo x Santos é transmitido ao vivo e online para assinantes do Globoplay através do app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Acesse a guia "Agora" para visualizar o menu que reúne as transmissões ao vivo do Globoplay. No horário previsto, vá na área "Esportes" e selecione o canal Premiere para assistir ao jogo entre Flamengo e Santos ao vivo e online hoje.

Acesse a guia "Esportes" e escolha o canal Premiere para assistir ao jogo do Brasileirão 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

