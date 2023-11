Fortaleza x Cruzeiro ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (18), em partida remarcada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Disputado na Arena Castelão, no Ceará, o jogo será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere, com retransmissão online e em tempo real no Globoplay. Para assistir, assinantes do plano "Globoplay + Premiere" devem acessar o streaming em sua versão web ou no app para celulares Android e iPhone (iOS) e fazer login com uma Conta Globo. Atualmente, o valor do pacote parte de R$ 29,90 mensais.