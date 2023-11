Fortaleza x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Fortaleza e Flamengo se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (5), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão 2023, na Arena Castelão, no Ceará. A partida contará com transmissão ao vivo na TV Globo, cujo sinal aberto é retransmitido online e de graça pelo Globoplay. O streaming pode ser acessado em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), bastando fazer login com uma Conta Globo, que é gratuita. Lembrando que, no mesmo horário, a TV Globo também transmite Bragantino x Corinthians e Cruzeiro x Internacional — logo, o sinal será disponibilizado de acordo com a região do usuário.