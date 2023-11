Gabarito oficial do Enem 2023: como conferir respostas no site do Inep

É possível conferir o gabarito oficial do Enem 2023 pela Internet. O Inep , órgão responsável pela aplicação do exame, antecipou a divulgação das respostas oficiais e dos cadernos de prova do dia 24 de novembro para esta terça-feira (14), a partir de 19h (horário de Brasília). A plataforma disponibiliza os gabaritos separadamente, de acordo com a cor do caderno de provas e idioma estrangeiro escolhido, além dos modelos para aplicação em Libras ou Braile. O resultado oficial do exame será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024.

A quantidade de acertos, porém, não representa a nota final do candidato, uma vez que o Enem utiliza a Teoria de Respostas ao Item (TRI) como sistema oficial de correção. O método altera o valor das questões com base na quantidade de acertos ou erros em relação ao número de candidatos. Ou seja, questões mais difíceis, que poucas pessoas acertaram, valem mais, enquanto as mais fáceis têm pontuação menor. Confira, a seguir, como ver o gabarito do Enem 2023 e como calcular uma previsão da nota do exame online.

Como ver o gabarito do Enem 2023

Passo 1. Acesse a página do Enem no site do Inep (gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem) e clique em “Provas e gabaritos”;

Passo 2. Selecione o ano de 2023 para ver o gabarito desta edição. Lembrando que o resultado será divulgado a partir das 19h de hoje;

Passo 3. Localize a cor do caderno e o dia de aplicação da prova para conferir o gabarito;

Passo 4. O gabarito oficial será exibido em um arquivo no navegador;

Passo 5. Caso queira, clique no ícone de download para baixar o gabarito do Enem 2023 completo.

Como calcular a nota do Enem

O resultado oficial do Enem 2023 só será divulgado pelo Inep no dia 16 de janeiro de 2024. No entanto, alguns sites — como o Descomplica — permitem que o estudante descubra uma previsão de qual será a pontuação com base no gabarito informado por ele. As plataformas realizam o cálculo usando o mesmo método adotado pelo Inep, a Teoria de Respostas ao Item (TRI). Para calcular a nota do Enem, basta acessar o Descomplica (descomplica.com.br/gabarito-enem), selecionar o tipo de prova realizada e informar o gabarito de todas as questões. Em seguida, é preciso preencher um cadastro simples para ter acesso à previsão da nota.

