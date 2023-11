Grammy Latino 2023: veja como assistir ao vivo e online

O Grammy Latino 2023 acontece nesta quinta-feira (16), às 22h30 (horário de Brasília), em Sevilha, na Espanha, e terá transmissão ao vivo e grátis pelo Globoplay . O streaming exibirá a 24ª edição da premiação em tempo real inclusive para não assinantes, desde que estejam logados com uma Conta Globo , que é grátis. A cerimônia será apresentada por Danna Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega e Sebástian Yatra, com shows de IZA, Alejandro Sanz, Juanes, entre outros. A transmissão nacional terá comentários de Guilherme Guedes e Kenya Sade e será reproduzida também no Canal Bis.

Além da transmissão ao vivo no Globoplay, o Multishow exibirá um compacto de 90 minutos da cerimônia de premiação na próxima segunda-feira (20), com os melhores momentos da noite. Diversos artistas brasileiros estão entre os indicados, como Marília Mendonça, Thiaguinho, Xande de Pilares, Chitãozinho e Xororó, João Gomes e Gaby Amarantos. Confira, a seguir, os principais indicados e atrações e como assistir ao Grammy Latino 2023 ao vivo e online no computador e no celular hoje.

Principais indicados e atrações

Entre os indicados para as principais categorias da noite, como Álbum do Ano e Canção do Ano, estão nomes como Shakira, Karol G, Ricky Martin, Bad Bunny, Cristina Aguilera, Maluma, Fito Paez, Camilo, Rosalía e Alejandro Sanz. A pernambucana Natascha Falcão representa o Brasil na disputa de Melhor Artista Revelação. A seguir, veja as categorias de língua portuguesa, que têm entre os indicados nomes como Vanessa da Mata, Planet Hemp, Tiago Iorc, Jorge & Mateus, Aline Barros, Djavan, Filipe Ret e Mumuzinho.

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo - Bryan Behr

Em Nome da Estrela - Xênia França

Hodari - Hodari

Quintal - Melim

As Palavras, Vol. 1 & 2 - Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Não Me Espere Na Estação - Lô Borges

Jardineiros - Planet Hemp

Meu Esquema - Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor - Titãs

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis - Tim Bernardes

Vem Doce - Vanessa da Mata

D - Djavan

Serotonina - João Donato

Daramô - Tiago Iorc

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó [Onda Musical]

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel - Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

Decretos Reais - Marília Mendonça

Raiz - Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos

Portuguesa - Carminho

Raiz - João Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo - Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei - Almir Sater

Erva Doce - Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Algoritmo Íntimo - Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier

Do Acaso - Ronaldo Bastos & Chico César

Num Mundo De Paz - Djavan

Que Tal um Samba? - Chico Buarque e Hamilton de Holanda

Tudo O Que A Fé Pode Tocar - Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera - Martinho Da Vila

Resenha Do Mumu - Mumuzinho

Desse Jeito - Maria Rita

Sambasá - Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) - Thiaguinho

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Da Favela Pro Asfalto - Àttøøxxá & Carlinhos Brown

Aviso De Amigo - GIULIA BE

Fé - Iza

Distopia - Planet Hemp & Criolo

Good Vibe - Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

30 Anos -Vol 1 - Aline Barros

Novo Tempo - Casa Worship

Único - Fernandinho

Preto No Branco Vertical - Preto No Branco

Nós - Eli Soares

Grammy Latino 2023: como assistir à premiação pelo PC

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) na hora do evento e clique em “Agora na TV”, no menu superior;

Passo 2. Clique em “Assista agora” para acessar a transmissão;

Passo 3. Faça login com sua Conta Globo ou clique em “Criar conta” para se registrar grátis;

Passo 4. Preencha o formulário e clique em “Cadastrar”;

Passo 5. Você será redirecionado para a transmissão ao vivo do Globoplay. Então, basta clicar no canal do Grammy Latino 2023 no guia de programação para começar a assistir ao vivo.

Grammy Latino 2023: como assistir à premiação pelo celular

Passo 1. Abra o Globoplay no horário do evento e toque em “Agora”, no menu inferior. Depois, clique em “Assista agora”;

Passo 2. Faça login com sua Conta Globo ou toque em “Criar conta”. Preencha o formulário e finalize no botão “Cadastrar”;

Passo 3. Você será redirecionado para a transmissão ao vivo do Globoplay. Então, basta clicar no canal do Grammy Latino 2023 no guia para começar a assistir ao vivo no celular.

