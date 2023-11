Ingressos de Brasil x Argentina no Maracanã: como comprar online

Ingressos para o jogo entre Brasil e Argentina no Maracanã viraram itens bastante cobiçados pelos fãs de futebol nos últimos dias. A venda de bilhetes para a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 começou na terça-feira (19) na página da CBF no site da Eleven Tickets, com um novo lote sendo aberto no dia seguinte (20). Embora grande parte dos tíquetes já tenha sido adquirida pelos torcedores, ainda é possível acessar a plataforma para tentar comprar uma entrada. Vale lembrar que muitos usuários reservam os ingressos, mas não efetuam o pagamento — logo, eles podem voltar a ficar disponíveis no endereço online.