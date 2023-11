Internacional x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão do Sportv e do Premiere . A partida poderá também poderá ser assistida ao vivo pelo Globoplay , que retransmite o sinal das emissoras para assinantes dos pacotes " Globoplay + Canais Ao Vivo " e " Globoplay + Premiere ". Para acompanhar o confronto, basta acessar o streaming em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), e fazer login com uma Conta Globo . O valor das assinaturas custa, respectivamente, a partir de R$ 42,90 e R$ 29,90 mensais.

Na 11ª posição da tabela, o Internacional busca a vitória para se aproximar das lideranças. Já o Fluminense chega no embalo da vitória da Libertadores 2023 e . Confira, a seguir, as prováveis escalações dos times e saiba como assistir a Internacional e Fluminense ao vivo e online hoje.

Internacional x Fluminense ao vivo hoje: saiba como assistir ao jogo do Brasileirão pela Internet — Foto: Reprodução/ge

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Opine no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Internacional

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nicolás Hernandez e Dalbert; Aránguiz, Jhonny e Alan Patrick; Maurício, Carlos De Pena e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon, Marcelo; André, Lima, Ganso; Arias; Cano; Keno. Técnico: Fernando Diniz.

Jogos de hoje (8) do Brasileirão

América-MG x Coritiba: 19h, Premiere e Globoplay;

Internacional x Fluminense : 19h, SporTV, Premiere e Globoplay;

: 19h, SporTV, Premiere e Globoplay; Athletico-PR x Fortaleza: 20h, Rede Furacão;

São Paulo x Bragantino: 20h, Premiere e Globoplay;

Flamengo x Palmeiras: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay.

Internacional x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) e clique no ícone de avatar no canto superior direito da tela. Então, faça login com sua Conta Globo ou assine um pacote com SporTV ou Premiere. Na hora da partida, clique em “Agora na TV”;

Internacional x Fluminense ao vivo hoje: saiba como assistir online pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com a transmissão aberta, acesse a aba “Esportes”, no menu da esquerda, e clique em Sportv ou Premiere no guia de canais;

Selecione o canal SporTV ou Premiere para assistir a Internacional x Fluminense ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. A transmissão será aberta imediatamente e você poderá assistir a Internacional e Fluminense ao vivo e online no computador;

Internacional x Fluminense ao vivo hoje: assista online pela retransmissão do SporTV ou Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Internacional x Fluminense ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app Globoplay e clique no ícone de avatar para fazer login ou adquirir um plano com SporTV ou Premiere. No horário do jogo, toque em “Agora”, no menu inferior. Em seguida, acesse a aba “Esportes” e selecione um dos canais no guia;

Internacional x Fluminense: jogo de hoje do Brasileirão será transmitido ao vivo no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. A transmissão será aberta imediatamente e você poderá assistir a Internacional e Fluminense ao vivo no celular.

É possível assistira a Internacional e Fluminense online hoje — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: Melhor site para assistir futebol ao vivo grátis: veja 5 opções