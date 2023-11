Lollapalooza 2024: veja line-up e como comprar ingressos no Ticketmaster

O Lollapalooza divulgou o line-up do festival para 2024 nesta terça-feira (7). Dentre as principais atrações estão Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith e Titãs. Com o anúncio da programação, as buscas na Internet pelos ingressos do Lolla dispararam. A venda geral começou no dia 3 de outubro no site Ticketmaster. No entanto, só estão disponíveis ingressos nas categorias Lolla Pass, Lolla Pass Comfort e Lolla Lounge Pass — um passaporte que vale para os três dias de evento, que será nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024.