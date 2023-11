McFly no Brasil: veja datas, preços e como comprar ingressos online

A banda McFly vem ao Brasil em 2024 para dois shows da turnê Power to Play. As apresentações comemoram os 20 anos de carreira do grupo e acontecem em São Paulo — no Espaço Unimed — e no Rio de Janeiro — no Qualistage — nos dias 2 e 5 de maio. Os ingressos estarão à venda a partir de 10h desta sexta-feira (17) no site da Livepass e nas bilheterias oficiais das casas de eventos. O valor das entradas na modalidade inteira varia entre R$ 380 e R$ 920 em São Paulo, e R$ 350 e R$ 690 no Rio de Janeiro. Clientes Unimed e Qualicorp ainda têm benefícios exclusivos.

A Unimed está oferecendo, mediante disponibilidade, um desconto de 50% no valor do ingresso inteiro para seus beneficiários, que deverão portar a carteirinha do plano no dia do show. Já a Qualicorp fornece um cupom de 10% de desconto para seus clientes direto no app do serviço. Além disso, quem tiver acesso a esses benefícios já pode fazer a compra das entradas no site Livepass — basta inserir os códigos fornecidos pelas empresas na campo de benefício. A seguir, veja mais informações sobre os shows do McFly no Brasil em 2024 e saiba como comprar ingressos.

A banda McFly se apresentam em duas noites, no Rio de Janeiro e em São Paulo — Foto: Reprodução/Instagram

Shows do McFly: datas e horários

A banda inglesa McFly retorna ao Brasil em maio de 2024. A celebração dos 20 anos de carreira e divulgação do novo álbum irá passar por duas cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Confira as datas e horários:

Show do McFly em São Paulo

Data: 2 de maio de 2024 (quinta-feira)

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/ SP

Abertura dos portões: 18h30

Início do show: 21h

Show do McFly no Rio de Janeiro

Data: 5 de maio de 2024 (domingo)

Local: Qualistage

Endereço Av. Ayrton Senna, 3000, 22775-003 Rio de Janeiro

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 20h

McFly no Brasil: preços dos ingressos

O preço dos ingressos para os shows do McFly no Brasil é o mesmo no site Livepass e nas bilheterias físicas, que têm funcionamento entre terça e sábado, de 10h às 17h. No entanto, vale ressaltar que as compras online terão acréscimo referente à taxa de serviço da plataforma. Os fãs poderão pagar à vista ou parcelar em até 4 vezes sem juros — ou em até 10 vezes com juros. O limite de ingressos por CPF é de seis, sendo quatro deles da modalidade meia-entrada.

São Paulo

Pista Premium: R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia-entrada)

Pista: R$ 380 (inteira) / R$ 190 (meia-entrada)

Mezanino: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada)

Camarote A/B: R$ 920 (inteira) / R$ 460 (meia-entrada)

Rio de Janeiro

Pista Premium: R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia-entrada) / R$ 585 (desconto Qualistage)

Pista: R$ 390 (inteira) / R$ 195 (meia-entrada) / R$ 351 (desconto Qualistage)

Poltrona: R$ 350 (inteira) / R$ 175 (meia-entrada) / R$ 315 (desconto Qualistage)

Camarote A: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia-entrada) / R$ 621 (desconto Qualistage)

Camarote B: R$ 660 (inteira) / R$ 330 (meia-entrada) / R$ 594 (desconto Qualistage)

Camarote C: R$ 610 (inteira) / R$ 305 (meia-entrada) / R$ 549 (desconto Qualistage)

Como comprar ingressos para os shows do McFly no Brasil

Passo 1. Acesse o site do Livepass (www.livepass.com.br) e clique no banner do McFly;

Clique no banner do show do McFly para comprar os ingressos — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 2. Escolha entre os shows do Rio de Janeiro e de São Paulo e clique em “Ingressos”, que aparecerá no lugar do botão "Indisponível" a partir de 10h do dia 17 de novembro;

Opções de compra de ingressos para Rio de Janeiro e São Paulo — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 3. Após ser redirecionado para a página de vendas, escolha o setor, o tipo de ingresso e aperte no botão do Carrinho para iniciar o pagamento.

Mapa do Espaço Unimed: escolha o setor e o tipo de ingresso para finalizar a compra — Foto: Reprodução/Millena Borges

