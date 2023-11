Mega da Virada 2023: como apostar online pelo site ou app Loterias Caixa

Já é possível apostar na Mega da Virada 2023, que tem prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior da história da Mega-Sena . O período de apostas foi iniciado pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (13) e segue até o último dia do ano. Os jogos simples, com seis dezenas, custam R$ 5 e podem ser feitos em casas lotéricas e pela Internet, no site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa . O sorteio do concurso 2670 acontece no dia 31 de dezembro de 2023. A seguir, saiba mais informações sobre a Mega da Virada e veja como apostar pelo computador e celular.

Como apostar na Mega da Virada 2023 online pelo computador e celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Mega da Virada 2023: tudo que você precisa saber sobre o prêmio

1. Como apostar na Mega da Virada

É possível apostar na Mega da Virada em casas lotéricas, pelo computador ou pelo celular, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iPhone (iOS). A aposta simples custa R$ 5 em todos os meios. Assim como nos bilhetes físicos, na web o apostador pode escolher 6 entre os 60 números disponíveis ou optar pela opção “Surpresinha”, em que o sistema marca números aleatórios. O pagamento é feito com cartão de crédito, sendo necessário somar pelo menos R$ 30 para concluir. Cada pessoa pode gastar, no máximo, R$ 945 em bilhetes da Mega da Virada por dia.

2. Até quanto vão as apostas da Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro de 2023, às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e no YouTube da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 17h do mesmo dia, também respeitando o fuso horário da capital brasileira.

3. Como fazer bolão da Mega da Virada

Para fazer um bolão da Mega da Virada, é preciso ir até uma lotérica e preencher a opção no bilhete, já que ela não está disponível online. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15 e podem ter até 100 cotas, cada uma com o valor de pelo menos R$ 6. É possível fazer até 10 apostas por bolão, com a mesma quantidade numérica. Outra opção para aumentar as chances de ganhar é entrar em um bolão organizado pela própria lotérica — contudo será cobrada uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

4. Resultados anteriores da Mega da Virada

É possível conferir os resultados anteriores da Mega da Virada pelo site da Caixa. Para isso, basta entrar no endereço das Loterias Caixa (loterias.caixa.gov.br/Paginas/default.aspx), entrar na seção Mega Sena e clicar em "Conferir resultado". Então, o usuário pode digitar, no campo de identificação do sorteio, o número do concurso que deseja conferir e o sistema mostrará os números sorteados automaticamente. A seguir, veja os últimos resultados da Mega da Virada.

Resultado da Mega da Virada 2022: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

Mega da Virada 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Mega da Virada 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Mega da Virada 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

Mega da Virada 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

Mega da Virada 2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

Mega da Virada 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

Mega da Virada 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

Mega da Virada 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

Mega da Virada 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

Mega da Virada 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

5. Mega da Virada 2023: como apostar online pelo site

Passo 1. Acesse o site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) e localize a Mega da Virada na seção “Todos os produtos”. Então, clique em “Aposte Agora”;

Mega da Virada 2023: apostar pela internet é possível pelo site Loterias Caixa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. No campo “Preencha sua aposta”, selecione as dezenas que deseja apostar;

Escolha os números que deseja apostar na Mega da Virada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Caso prefira, role a tela para baixo e selecione a opção “Surpresinha”, em que o sistema escolhe números aleatórios para seu jogo. Ao final, clique em “Colocar no carrinho”;

Opção "Surpresinha" escolhe os números da Mega da Virada para sua aposta — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Depois de completar ao menos R$ 30 em jogos, clique no botão “Ir para pagamento”;

Mega da Virada 2023: jogar online é possível pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Faça login com sua Conta Caixa, informando CPF e senha;

Como jogar a Mega da Virada: faça login para concluir sua aposta online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Após o login, marque o check e clique no botão “Aceitar Termos de Uso”;

Aceite os termos de uso para concluir o jogo da Mega da Virada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Com o carrinho aberto, clique no botão “Ir para pagamento”;

Clique no botão para "Ir para pagamento" para concluir o jogo da Mega da Virada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Preencha os dados de pagamento e clique em “Continuar” para finalizar o pagamento.

Quanto é o prêmio da Mega da Virada? Saiba como apostar com cartão de crédito para tentar prêmio de R$ 550 milhões — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

6. Mega da Virada 2023: como apostar online pelo app

Passo 1. Abra o app Loterias Caixa e toque no botão “Aposte”, no cartão da Mega da Virada. Em seguida, selecione as dezenas que deseja apostar;

Passo 2. No menu superior, selecione a quantidade de dezenas que quer apostar. Você também pode tocar no ícone de presente para escolher a opção “Surpresinha”;

Passo 3. Toque em “Adicionar” para colocar a aposta no carrinho. Repita o procedimento até completar, pelo menos, R$ 30 em jogos;

Passo 4. Acesse o carrinho de apostas e toque em “Avançar para forma de pagamento";

Passo 5. Informe os dados bancários e toque em “Continuar” para finalizar o pagamento;

Passo 6. É possível conferir os jogos feitos tocando no menu de três listras, abrindo a seção “Minha área” e selecionando “Minhas apostas”.

É possível apostar na Mega da Virada 2023 pelo celular com o aplicativo Loterias Caixa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

