Mundial de Free Fire 2023: como assistir aos jogos de LOUD, MIBR e Magic Squad

O Mundial de Free Fire 2023, Free Fire World Series, começa nesta sexta-feira (10) e vai até o dia 26 de novembro. O evento ocorre em Bangkok, capital da Tailândia, país que levou o título nas últimas três oportunidades do torneio. Os representantes do Brasil serão as equipes LOUD, MIBR e Magic Squad, organizações que obtiveram os melhores resultados na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2023. A competição conta com três fases para definir quem será o mais novo time campeão: a eliminatória, a corrida pelo bônus e a grande final.

Além do título mais importante do cenário competitivo do Battle Royale da Garena, as 18 orgs participantes lutam pela maior fatia da premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). Veja, a seguir, o calendário e como assistir ao Mundial de Free Fire.

Free Fire World Series 2023 acontece entre os dias 10 e 26 de novembro e conta com as participações de LOUD, MIBR e Magic Squad — Foto: Divulgação/ffesports

👉 O que é ponto de reabastecimento no Free Fire? Saiba no Fórum TechTudo

Calendário do Mundial de Free Fire 2023

A primeira fase da Free Fire World Series dividiu as 18 equipes participantes em três blocos com seis integrantes cada. Serão seis rodadas com dois grupos se enfrentando em cada uma delas, totalizando um total de seis quedas por dia. As partidas ocorrerão nos mapas Bermuda, Purgatório, Kalahari, Alpine e Nova Terra. Ao final da eliminatória, apenas 12 equipes avançarão no torneio. Veja como ficou a divisão dos grupos na tabela abaixo:

Mundial de Free Fire 2023 – Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Thorrad Furious Gaming LOUD Biriram United Esports WASK P Esports MIBR RRQ Kazu Expand All Glory Gaming GOW EXP Esports Magic Squad CGGG OSAKA Hotshot Esports WAG POCO Star

Na segunda fase, a corrida pelo bônus, as 12 equipes sobreviventes jogarão durante dois dias para definir a pontuação de vantagem na grande final, que acontecerá em apenas um dia com seis quedas a serem disputadas. A seguir, veja o calendário completo do torneio:

Fase Eliminatória

Sexta-feira, 10 de novembro

8h30 – Grupo A x Grupo B

Sábado, 11 de novembro

8h30 – Grupo B x Grupo C

Domingo, 12 de novembro

8h30 – Grupo A x Grupo C

Sexta-feira, 17 de novembro

8h30 – Grupo A x Grupo B

Sábado, 18 de novembro

8h30 – Grupo B x Grupo C

Domingo, 19 de novembro

8h30 – Grupo A x Grupo C

Corrida pelo Bônus

Dias 24 e 25 de novembro

Grande Final

26 de novembro

Como assistir ao Mundial de Free Fire pelo YouTube

Passo 1. Acesse o YouTube pelo computador, aparelhos Android ou iPhone (iOS), ou pela smart TV. No espaço para pesquisas, procure por "Free Fire Esports Brasil";

Procure por Free Fire Esports Brasil no YouTube — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. O canal aparecerá no primeiro resultado da pesquisa. Clique para continuar à página seguinte;

Clique no canal Free Fire Esports Brasil — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Você já está no canal que ocorrerá a transmissão. Caso o torneio já tenha começado quando você estiver nesta página, haverá um link para a transmissão ao vivo. Se não for o caso, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado quando o evento começar.

Inscreva-se no canal para ser avisado quando o mundial começar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Como assistir ao Mundial de Free Fire pela Twitch

Passo 1. Vá até a plataforma Twitch pelo navegador de seu computador ou acesse pelo aplicativo que você pode baixar na Google Play Store ou App Store em seu aparelho celular. No campo de pesquisas, procure por "FFEsportsBR";

Procure por FFEsportsBR na Twitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. O canal verificado aparecerá na primeira opção. Basta clicar;

Clique no canal verificado do FFEsportsBR — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Se o canal não estiver ao vivo, você estará no diretório de transmissões passadas do canal. Siga o canal e ative as notificações para ser avisado quando a transmissão se iniciar.

Inscreva-se e ative as notificações para não perder o começo das partidas do mundial — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Com informações de FFesports e Liquipedia

🎥 5 ações proibidas em jogos competitivos