Mundial de LOL 2023: veja como assistir à final entre T1 e Weibo Gaming

A grande final do Mundial de LOL 2023 acontece neste domingo (19) às 5h, no horário oficial de Brasília. T1, da Coreia do Sul, e Weibo Gaming, da China, despacharam outras equipes consideradas favoritas ao título e vão em busca da taça mais importante do competitivo de League of Legends. O confronto ocorrerá na arena Gocheok Sky Dome, localizada em Seul, Coreia do Sul, e contará com nomes considerados lendários no MOBA da Riot Games, como Lee "Faker" Sang-hyeok e Li "Xiaohu" Yuanhao. Confira, a seguir, como assistir ao duelo com narração em português nos canais oficiais do CBLOL.