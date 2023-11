Mundial Sub-17: como assistir a Brasil x Inglaterra ao vivo na CazéTV

Brasil e Inglaterra se enfrentam pela Copa do Mundo FIFA Sub-17 2023 nesta sexta-feira (17) às 9h, no horário oficial de Brasília. A Seleção Brasileira se encontra em uma situação difícil, já que precisa vencer a líder invicta do Grupo C para avançar á próxima fase sem depender do resultado do outro jogo, Irã x Nova Caledônia.