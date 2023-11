Palmeiras x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) deste sábado (4), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão 2023, na Arena Barueri, localizada em Barueri (SP). A partida será transmitida ao vivo no Globoplay — streaming que retransmite o sinal dos canais SporTV e Premiere pela Internet. Torcedores assinantes dos planos "Globoplay + Canais" e " Globoplay + Premiere " podem acessar a plataforma em sua versão para o PC ou no app para Android e iPhone ( iOS ), bastando fazer login com uma Conta Globo. As assinaturas custam, respectivamente, a partir de R$ 42,90 e R$ 39,90 por mês.

Após a vitória histórica de virada sobre o Botafogo, o Palmeiras se aproximou do rival carioca na luta por assumir a ponta da tabela. O Furacão é o atual sétimo colocado e quer vencer na disputa por uma vaga no G4 da competição. A seguir, confira, as prováveis escalações iniciais e veja como acompanhar o jogo do Palmeiras contra o Athletico-PR ao vivo e online.

Palmeiras x Athletico-PR ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke, Naves, Luan, Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga, Kevin, Endrick e Breno Lopes.

Provável escalação do Athletico-PR

Bento, Cacá, Thiago Heleno, Esquivel, Hugo Moura, Erick, Fernandinho, Canobbio, Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.

Jogos de hoje (4) do Brasileirão 2023

América-MG x Atlético-MG: 19h30, Premiere e Globoplay;

Grêmio x Bahia: 19h30, SporTV, Premiere e Globoplay;

Palmeiras x Athletico-PR: 21h30, SporTV, Premiere e Globoplay.

Palmeiras x Athletico-PR ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e dê um clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Depois, faça login com sua Conta Globo ou torne-se assinante de um pacote com SporTV ou Premiere;

Abra o Globoplay e, em seguida, faça login com os dados de sua Conta Globo ou compre um pacote com SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Após logar no serviço, entre na área "Agora na TV" para descobrir quais são as transmissões ao vivo disponíveis;

Acesse a seção "Agora na TV" para encontrar as transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora marcada, abra o campo "Esportes" e escolha o sinal do SporTV ou do Premiere para dar início à transmissão do jogo de hoje ao vivo

Torcedor deve entrar no campo "Esportes" do Globoplay para optar entre os canais SporTV e Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Palmeiras x Athletico-PR ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no aplicativo do Globoplay e, então, pressione o ícone do avatar, que fica na parte superior direita. Feito isso, faça login no streaming ou compre um dos pacotes;

Palmeiras x Athletico-PR tem transmissão ao vivo e online disponível no aplicativo do Globoplay para assinantes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Toque na guia "Agora" para ter acesso à tela que disponibiliza as transmissões ao vivo da plataforma. No horário previsto, aperte em "Esportes" e acesse o canal SporTV ou Premiere. Assim, o duelo entre Palmeiras e Athletico-PR começará automaticamente.

Dentro de "Esportes", público assiste à transmissão ao vivo e online dos canais SporTV ou Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

