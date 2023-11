Palmeiras x Internacional ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e Internacional se enfrentam, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (11), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Disputado, na Arena Barueri, localizada em Barueri (SP), o jogo será transmitido ao vivo no Globoplay, plataforma que oferece online e em tempo real o sinal dos canais SporTV e Premiere para assinantes. Para assistir, bastar usar os dados de uma Conta Globo com os planos "Globoplay + Canais" ou "Globoplay + Premiere" para acessar o streaming em sua versão web ou no app, disponível para Android e iPhone (iOS). Os preços dos pacotes custam, respectivamente, a partir de R$ 42,90 e R$ 29,90.