Prêmio iBest 2023: TechTudo é finalista na categoria Tecnologia; saiba votar

Nas edições de 2021 e 2022, o TechTudo ficou em primeiro lugar no júri técnico e no top 3 do voto popular. Nós contamos com você para manter a tradição do site na premiação que reconhece os destaques profissionais do mercado digital do ano. A seguir, veja como votar no TechTudo como melhor site de tecnologia do Brasil no Prêmio iBest 2023