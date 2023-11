Prêmio Multishow 2023 gera repercussão na web; veja memes e ganhadores

O Prêmio Multishow 2023 aconteceu na noite desta terça-feira (7) e foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais. As piadas da humorista Tatá Werneck, que apresentou o evento ao lado de Tadeu Schmidt e Ludmilla, rapidamente viraram meme, assim como alguns looks inusitados do tapete vermelho, como o da atriz Deborah Secco, que foi vestida de toalha. Além das brincadeiras, a consagração de Elza Soares com o prêmio de MPB do Ano e a homenagem à Rita Lee geraram comoção. A 30ª edição da festividade teve como vencedores a cantora Iza, que levou o troféu de Artista do Ano, e Simone Mendes, que ganhou o Hit do Ano com a música "Erro Gostoso".