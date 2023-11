Prêmio Multishow 2023: veja atrações, horários e como assistir online

O Prêmio Multishow 2023 acontece nesta terça-feira (7). A cerimônia, que será apresentada por Tadeu Schmidt, Ludmilla e Tatá Werneck, está prevista para começar às 22h05 (horário de Brasília) e será transmitida na TV Globo , na Rádio Globo e no Multishow, além da transmissão online pelo Globoplay . Para assistir online, basta acessar o streaming pelo PC ou celular e fazer login com uma Conta Globo . Não é preciso ser assinante para acompanhar toda a programação pelo Globoplay, já que o serviço terá uma janela dedicada ao prêmio com transmissão do aquecimento a partir de 20h.

Neste ano, em que chega à 30ª edição, o Prêmio Multishow será transmitido pela primeira vez na TV Globo. A exibição na emissora aberta, que também será replicada no Globoplay, começa às 23h15 (horário de Brasília), após a novela Todas as Flores. Confira, a seguir, todas as atrações, as categorias e indicados, como votar e como assistir ao Prêmio Multishow 2023 no computador e no celular.

Atrações do Prêmio Multishow 2023

As performances musicais do Prêmio Multishow 2023 começam antes da premiação oficial, com pré-show de Menos é Mais, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. O musical de abertura será comandado por Pedro Sampaio, Gabriel O Pensador, Joelma, NX Zero, Samuel Rosa e Tati Quebra Barraco. Também se apresentarão Caetano Veloso e Xandre de Pilares (cantando juntos), IZA, Jão, Lulu Santos e Melly, Duda Beat, Manu Bahtidão, Marina Sena, MC Nem e Pabllo Vittar, Aline Barros e Preto no Branco, BK, Filipe Ret, MV Bill e Tasha & Tracie, além de Ana Castela e Simone Mendes.

Indicados e categorias do Prêmio Multishow 2023

Clipe TVZ do Ano

Campo de morango - Luísa Sonza

Funk Rave - Anitta

Pilantra - Anitta e Jão

Conexões de máfia - Matuê e Rich the Kid

Fé nas malucas - Iza e MC Carol

Tá Ok - Dennis e Kevin O Chris

Hit do Ano

Zona de perigo - Leo Santana

Posturado e calmo - Leo Santana

Nosso quadro - Ana Castela

Tá Ok - Dennis e Kevin O Chris

Chico - Luísa Sonza

Erro gostoso (Ao Vivo) - Simone Mendes

Show do Ano

OlodumBaiana - BaianaSystem e Olodum

ICARUS - BK’

Numanice (2023) - Ludmilla

Rock in Rio (2022) - Ludmilla

Turnê Portas (2023) - Marisa Montes

Turnê Titãs Encontros (2023) - Titãs

Voz do ano

Iza

Gloria Groove

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Categoria Brasil

Isa Buzzi (Sul) - Erva Venenosa

Pedro Libe (Norte) - O Corpo Não Mente

Joyce Alane ft. João Gomes (Nordeste) - Idiota Raiz

Os Garotin (Sudeste) - Zero a Cem

Rock Beats (Centro-Oeste): Eu Só Quero Ficar Só

Como votar no Prêmio Multishow 2023

A votação para a categoria de Hit do Ano segue aberta e só será encerrada durante a cerimônia do Prêmio Multishow. Para votar, basta acessar o site do prêmio (gshow.globo.com/multishow/premio-multishow/2023/votacao/premio-multishow-2023-vote-na-categoria-hit-do-ano-606ed0f8-43cd-4dcc-ae28-459b72478ddc.ghtml) e fazer login com a Conta Globo, que é gratuita. Depois, é preciso apenas clicar no artista favorito e confirmar o captcha. O voto será registrado imediatamente e o usuário pode votar quantos quiser. A votação para outras categorias de apuração popular foi encerrada na madrugada da última segunda-feira (6).

Prêmio Multishow 2023: como assistir à programação de graça pelo Globoplay

Quem deseja acompanhar a programação completa do Prêmio Multishow 2023 tem algumas opções. As atrações começam a partir das 20h com o aquecimento, os pré-shows e o tapete vermelho. A programação poderá ser conferida na TV fechada pelo Multishow, nas redes sociais do canal e no Globoplay, em uma janela de transmissão gratuita exclusiva e gratuita. Veja como assistir online a seguir.

Abra o Globoplay no site (globoplay.globo.com) ou no app, disponível para Android e iPhone (iOS); Clique no símbolo de avatar, localizado no canto superior direito, e faça login com uma Conta Globo gratuita ou cadastre-se. É possível usar e-mail e senha ou importar dados do Google, Facebook ou da Apple; A partir de 20h, vá na página inicial do streaming, procure pelo banner do Prêmio Multishow 2023 e clique para ser direcionado à página da transmissão.

A partir de 22h05 começa oficialmente a cerimônia, que também será exibida no Multishow e na janela especial do Globoplay, além de ser transmitida na Rádio Globo. Às 23h05, quem quiser acompanhar a premiação pode optar pela transmissão da TV Globo, ou acessar a retransmissão online do canal, de graça, pelo streaming, conforme tutorial a seguir.

Prêmio Multishow 2023: como assistir à premiação pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o Prêmio Multishow 2023, acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) no horário da premiação e clique em “Agora na TV”;

Passo 2. Com a página de transmissão aberta, clique no botão “Assista agora”;

Passo 3. Faça login com sua Conta Globo ou clique em “Criar conta” para se cadastrar grátis;

Passo 4. Preencha o formulário e clique no botão “Cadastrar” para finalizar;

Passo 5. Você será redirecionado de volta para o Globoplay. Então, basta selecionar o Prêmio Multishow ou a TV Globo no guia de canais para assistir ao vivo e online.

Prêmio Multishow 2023: como assistir pelo celular

Passo 1. Abra o Globoplay no celular na hora do prêmio e toque em “Agora”, no menu inferior. Em seguida, clique no botão “Assista agora”;

Passo 2. Faça login com sua Conta Globo ou clique em “Criar conta” para se cadastrar grátis. Então, preencha o formulário e toque no botão “Cadastrar” para finalizar;

Passo 3. Você será redirecionado de volta para o Globoplay e poderá assistir ao Prêmio Multishow 2023 ao vivo e grátis no celular.

