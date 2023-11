Real Madrid x Braga ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

Real Madrid e Braga se enfrentam, às 17h (horário de Brasília) desta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo C da UEFA Champions League 2023/2024. Disputado no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, o confronto contará com transmissão ao vivo e online no HBO Max — serviço que oferece a retransmissão em tempo real e online do canal TNT Sports. Para assistir, basta acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone (iOS). A assinatura da plataforma custa a partir de R$ 34,90 por mês.