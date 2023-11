Renegociação Fies 2023: veja como quitar dívidas online pelo site ou app

A renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023 começou nesta terça-feira (7) e deve beneficiar cerca de 1,2 milhão de graduados com dívidas do financiamento. Similar ao Desenrola Brasil , a iniciativa tem como objetivo ajudar a população a quitar seus débitos e retomar a saúde financeira. Poderão participar estudantes que assinaram o contrato com o Fies até o ano de 2017 e estavam inadimplentes até 30 de junho de 2023. Para renegociar as dívidas, basta se dirigir a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal , ou acessar o site ou o app da Caixa, disponível para Android e iPhone ( iOS ).

A dívida poderá ser parcelada e terá diferentes graus de desconto de acordo com a situação do estudantes. Quem foi inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e tiver parcelas vencidas e não pagas há mais de 360 dias pode receber um desconto de até 99% do valor da dívida — já os demais estudantes podem abater ate 77% do preço com a renegociação. Vale lembrar que o prazo para se dirigir à Caixa ou ao Banco do Brasil termina em 31 de maio de 2024. A seguir, saiba mais sobre os descontos e parcelamentos da renegociação e veja como renegociar dívidas do Fies 2023 no site e no app da Caixa.

Fies Caixa: ferramenta permite que estudantes renegociem dívidas — Foto: Carolina Torres/TechTudo

Renegociação Fies 2023: veja os descontos fornecidos pelo programa

O programa de renegociação do Fies oferece diferentes benefícios para os estudantes. Vale lembrar que as regras valem para contratos assinados até 2017 e que tenham entrado em fase de amortização em 30 de junho de 2023.

O estudante que tiver débitos em atraso de até 90 dias terá desconto de 12% no valor principal financiado para pagamento à vista, sem opção de parcelamento. Já quem tiver pagamentos em atraso de 90 a 359 dias da data de amortização terá direito a 12% de desconto para a quitação à vista. Quem tem pagamentos em atraso de mais de 360 dias e que tenha sido contratante beneficiário do CadÚnico na data de amortização ou do Auxílio Emergencial em 2021 e tenha a última prestação prevista com atraso de mais de cinco anos receberá desconto de 99% do valor principal financiado para quitar a dívida à vista.

Já o estudante que tiver atraso de mais de 360 dias e tenha sido titular do benefício do CadÚnico na amortização ou tenha recebido o Auxílio Emergencial em 2021 terá desconto de 92% para quitação à vista. Por fim, o resto dos estudantes com atraso acima dos 360 dias receberão 77% de desconto.

Renegociação Fies 2023: veja opções de parcelamento disponíveis

Na renegociação do Fies 2023, será possível optar pelo parcelamento em até 15 vezes com valor mínimo de R$ 200 por parcela, com correção da taxa SELIC. Os estudantes também podem parcelar em até 150 prestações mensais e sucessivas com parcela mínima de R$ 200, com perdão dos juros e multas do contrato. Para isso, será necessário recorrer a um fiador e fazer a renegociação, preferencialmente, em uma agência — quem for cliente da Caixa só poderá fazer o processo presencialmente ou no site.

Renegociação Fies 2023 pelo site da Caixa

Acesse o site SIFESWEB (sifesweb.caixa.gov.br/) e faça login com seu CPF e senha; Vá até o menu “Contrato FIES>Renegociação>Renegociação 2023”; Veja as opções de renegociação disponíveis para o seu contrato, escolha a que preferir e confirme o prazo de pagamento; Confirme seus dados cadastrais ou atualize, se necessário; Leia o Termo de Adesão e, se estiver tudo certo, clique em "Confirmar". Depois, imprima o boleto de entrada, que terá a mesma data de validade de seus outros boletos do Fies; Pague o boleto dentro do prazo para que sua renegociação seja confirmada.

Renegociação Fies 2023: faça login no site da Caixa para renegociar suas dívidas. — Foto: Reprodução/Caixa

Renegociação Fies 2023 pelo app Fies Caixa

Baixe o app FIES Caixa, abra e faça login; Entre na aba Renegociação 2023; Veja as opções de renegociação disponíveis, scolha a que preferir e confirme o prazo de pagamento; Confirme seus dados cadastrais ou atualize, se necessário; Leia o Termo de Adesão e, se estiver tudo certo, clique em "Confirmar". Depois, imprima o boleto de entrada, que terá a mesma data de validade de seus outros boletos do Fies; Pague o boleto dentro do prazo para que sua renegociação seja confirmada.

Problemas no app e no site do Fies

Apesar do Fies ter disponibilizado tanto o site quanto os apps para Android e iPhone (iOS), muitos usuários relatam não conseguir renegociar suas dívidas devido a problemas técnicos. Veja comentários sobre os problemas.

Renegociação Fies 2023 pelo app do Banco do Brasil

Em nota divulgada no dia 7 de novembro, o Governo Federal indicou os canais de atendimento oficiais para a renegociação do Fies 2023. Para estudantes com contrato da Caixa Econômica Federal, foram indicados como meio para tirar dúvidas e consultar as opções de renegociação disponíveis, os telefones do banco (4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas e 0800 104-0104 para demais locais), o site FiesWEB e o app FIES Caixa.

Já os contratantes do Banco do Brasil, em tese, deveriam se dirigir a uma agência ou entrar em contato pelo WhatsApp (61 - 4004-0001) ou pelos telefones do banco (4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001 para o restante). No entanto, de acordo com a página do Banco do Brasil no Twitter (X), quem tem contrato na instituição também pode renegociar as dívidas de maneira completamente virtual. Basta entrar no aplicativo do banco, o BB, e seguir o caminho "Solução de dívidas > Renegociação FIES > Renegociar Contrato".

O que é fase de amortização do Fies?

De forma resumida, a palavra "Amortização" significa pagar uma dívida de forma parcelada. O Fies tem duas etapas principais: a fase de utilização e a fase de amortização. A fase de carência deixou de existir em 2018.

Fase de utilização: durante a graduação. São cobrados valores baixos (que não passam de R$ 150) a cada três meses;

Fase de amortização: quando a dívida começa a ser paga de verdade, após a graduação.

