Santos x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Santos e São Paulo se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (12), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O clássico acontece na Vila Belmiro, em Santos (SP), e será transmitido ao vivo na TV fechada por meio do canal Premiere , cujo sinal em tempo real é oferecido online no Globoplay . Para assistir, assinantes do pacote " Globoplay + Premiere " devem acessar o streaming em sua versão web, ou no app para celulares Android e iPhone ( iOS ), e fazer login com sua Conta Globo . Atualmente, o valor para novas assinaturas parte de R$ 29,90 mensais.

Na 13ª posição, o Peixe precisa vencer para afastar a chance de rebaixamento e, ainda, tentar uma vaga na Copa Sul-Americana 2024. Já o São Paulo joga para cumprir tabela, já que já está classificado para a Libertadores 2024 por ter ganhado a Copa do Brasil. A seguir, descubra as possíveis escalações das equipes e veja como assistir ao clássico paulista entre Santos e São Paulo ao vivo hoje.

Santos x São Paulo ao vivo hoje: clássico paulista do Brasileirão 2023 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook São Paulo

Provável escalação do Santos

João Paulo, Lucas Braga, Joaquim, Messias, Dodô, Rincón, Jean Lucas, Kevyson, Rodrigo Fernandez, Silvera Cabo (Mendoza) e Marcos Leonardo.

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano (James Rodríguez), Michel Araújo e Juan (Erison).

Jogos de hoje (12) do Brasileirão 2023

Grêmio x Corinthians: 16h, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Bragantino x Botafogo: 16h, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Atlético-MG x Goiás: 18h30, Premiere e Globoplay;

Bahia x Athletico-PR: 18h30, SporTV, Premiere e Globoplay;

Cuiabá x Fortaleza: 18h30, Premiere e Globoplay;

Santos x São Paulo : 18h30, Premiere e Globoplay;

: 18h30, Premiere e Globoplay; Vasco x América-MG: 18h30, Premiere e Globoplay.

Santos x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre na página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Então, no canto superior direito, clique no ícone do avatar e faça login com os dados de sua Conta Globo ou assine um plano com Premiere;

No Globoplay, faça login com os dados de sua Conta Globo ou vire assinante de um pacote com o Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Abra o menu "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

Na seção "Agora na TV", é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do jogo de hoje (12) do Brasileirão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do clássico, entre no campo "Esportes" e vá na transmissão do Premiere. A transmissão do jogo entre Santos e São Paulo começará automaticamente.

Na área "Esportes", você encontrará a transmissão ao vivo do Premiere e poderá assistir a Santos e São Paulo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Santos x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Globoplay e, em seguida, toque no ícone de avatar, que fica na parte superior direita. Então, faça login na plataforma usando seus dados cadastrados ou adquira um pacote com Premiere;

Santos x São Paulo ao vivo: jogo de hoje do Brasileirão será transmitido ao vivo e online no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Vá na seção "Agora" e, no horário previsto, entre na área "Esportes". Então, escolha o sinal do Premiere para assistir à transmissão do jogo de hoje ao vivo.

Dentro do menu "Esportes", torcedor pode escolher a transmissão do Premiere para acompanhar Santos x São Paulo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

