São Paulo x Bragantino ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Em décimo lugar no campeonato, o São Paulo precisa vencer para se livrar da chance de rebaixamento. Por outro lado, o Bragantino é o atual terceiro colocado e quer a vitória para tentar ultrapassar o Botafogo, atual líder. Confira, a seguir, as prováveis escalações dos times e saiba como acompanhar o duelo entre São Paulo e Bragantino ao vivo hoje.

Passo 1. Abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Feito isso, faça login usando os dados de sua Conta Globo ou compre uma assinatura com Premiere;

Passo 2. Entre na seção "Agora na TV" para acessar as transmissões ao vivo do streaming;

Passo 3. Na hora agendada, vá na área "Esportes" e clique no ícone do Premiere. Assim, a transmissão da partida será iniciada imediatamente.

Passo 1. Acesse o app do Globoplay e, em seguida, pressione o ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Depois, faça login com seus dados cadastrados ou torne-se assinante de um plano do Globoplay com Premiere;