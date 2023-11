São Paulo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (2) pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília) no estádio Morumbi, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere. Os torcedores também poderão assistir à partida em tempo real pelo Globoplay, que retransmite o sinal das emissoras para assinantes dos pacotes Globoplay + Canais Ao Vivo e Globoplay + Premiere. Confira, a seguir, a agenda de jogos de hoje, as prováveis escalações e como assistir a São Paulo e Cruzeiro ao vivo hoje pelo computador e celular.