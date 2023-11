Shakhtar Donetsk x Barcelona ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

Shakhtar Donetsk e Barcelona se enfrentam, às 14h45 (horário de Brasília) desta terça-feira (7), pela quarta rodada do Grupo H da UEFA Champions League 2023/2024. A partida acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, e será transmitida ao vivo e online para os assinantes do HBO Max — streaming que pode ser acessado em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, o valor da assinatura custa a partir de R$ 34,90 na opção de pagamento mensal.

No primeiro jogo entre os times, o Barcelona venceu pelo placar de 2 a 1. Desta vez, se vencerem novamente, os Culés avançam às oitavas de final da competição. Veja, a seguir, as possíveis escalações e confira como assistir a Shakhtar Donetsk x Barcelona ao vivo e online no HBO Max.

Shakhtar Donetsk x Barcelona ao vivo: quarta rodada da Champions League 2023/2024 será transmitida online no HBO Max — Foto: Reprodução/Site Barcelona

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Veja no Fórum do TechTudo

Classificação do Grupo H da Champions League

Barcelona (9 pontos) Porto (6 pontos) Shakhtar Donetsk (3 pontos) Royal Antwerp (0 pontos)

Provável escalação do Shakhtar Donetsk

Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko (Rakitskyi), Azarovi, Zubkov, Nazaryna (Bondarenko), Stepanenko, Sudakov, Kryskiv e Sikan.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen, Cancelo, Araujo (Christensen), Martinez, Marcos Alonso (Balde), Romeu, Gundogan, Fermin Lopez, Yamal, João Felix e Ferran Torres.

Jogos da Champions League hoje (7)

Shakhtar Donetsk x Barcelona : 14h45, TNT e HBO Max;

: 14h45, TNT e HBO Max; Borussia Dortmund x Newcastle: 14h45, Space e HBO Max;

Milan x PSG: 17h, TNT e HBO Max;

Atlético de Madrid x Celtic: 17h, Space e HBO Max;

Manchester City x Young Boys: 17h, HBO Max;

Porto x Royal Antwerp: 17h, HBO Max;

Lazio x Feyenoord: 17h, HBO Max;

Estrela Vermelha x RB Leipzig: 17h, HBO Max.

Shakhtar Donetsk x Barcelona ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse a página do HBO Max ("play.hbomax.com", sem aspas) na web e faça login. Logo após, vá no banner da partida. Caso ele não apareça, role a tela;

Onde vai passar Shakhtar Donetsk x Barcelona hoje?: Role a tela inicial do HBO Max para poder assistir o duelo ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Em seguida, ache a seção "Próximos eventos ao vivo" e toque no destaque do jogo do Barcelona;

Shakhtar Donetsk x Barcelona: onde assistir?: Torcedor precisa achar o campo de transmissões ao vivo e clicar no banner do jogo do Barcelona para acompanhar ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora agendada, clique no botão "Play" para que a transmissão de Shakhtar Donetsk x Barcelona comece ao vivo.

Ative o botão "Play" para acessar a transmissão da Champions League ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Shakhtar Donetsk x Barcelona ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do HBO Max em seu celular e faça login. Então, pressione o banner do jogo de hoje. Se ele não surgir, deslize a tela até o campo "Próximos eventos ao vivo". Assim, escolha o destaque do embate entre Shakhtar Donetsk e Barcelona;

Confronto entre Shakhtar Donetsk e Barcelona tem transmissão ao vivo e online no app do HBO Max para assinantes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. No horário previsto, pressione o botão "Play" para iniciar a transmissão de hoje ao vivo e online.

Após usar o botão "Play", público assiste rodada Champions League ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Veja também: Melhor site para assistir futebol ao vivo grátis: veja 5 opções