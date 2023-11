Simulador Sisu 2023: veja como calcular a nota do Enem pelo Descomplica

O Simulador Sisu 2023 é uma plataforma gratuita do Descomplica que oferece aos candidatos do Enem uma estimativa de sua colocação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O cálculo é feito com base nas notas de corte do ano de 2022 e indica as chances de conseguir uma vaga no curso e instituição de ensino escolhidos. Para fazer a simulação, basta usar a ferramenta de gabarito do site para calcular a nota do Enem 2023 e, depois, inserir os dados no simulador do Sisu. Vale ressaltar que a plataforma utiliza o método Teoria de Resposta ao Item (TRI) utilizado pelo Inep para informar o grau aproximado dos estudantes.

Vale lembrar que ferramenta do Simulador Sisu 2023 fornece uma estimativa do desempenho no Sisu, já que o resultado oficial e a seleção para as universidades só serão divulgados em 2024. A seguir, saiba como calcular a nota do Enem 2023 e simular o resultado no Sisu pelo site do Descomplica.

Simulador Sisu 2023 Descomplica: saiba como estimar a colocação no curso escolhido — Foto: Reprodução/Descomplica

Quando sai a nota do Enem 2023?

‌Os resultados do Enem 2023 só serão divulgados em 16 de janeiro de 2024, de acordo com o edital do concurso. No entanto, sites voltados pra os estudos como o Descomplica e o Me Salve oferecem ferramentas gratuitas que permitem estimar a nota do estudante de acordo com suas respostas na prova. Assim como acontece no exame, as plataformas utilizam a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para garantir que a nota estimada seja o mais próxima possível da realidade. No cálculo, não é levado em conta apenas o número total de acertos, mas também o padrão de erros e acertos do candidato.

Como calcular a nota do Enem com o gabarito do Descomplica

Entre no simulador de nota do Enem 2023 do Descomplica (descomplica.com.br/gabarito-enem); Selecione a opção "Dia 1 - 05/11" e preencha a língua estrangeira escolhida e a cor da sua prova; Faça login com seu e-mail e senha, use os dados de uma conta Google, Facebook ou Apple ou faça um cadastro no site; Selecione as questões que você marcou na avaliação e, caso não tenha marcado nenhuma, deixe o campo correspondente em branco; Clique em "Salvar" e, depois, repita o processo para inserir as respostas do segundo dia; Ao final, pressione a opção “Próxima etapa” para informar outros dados, como curso de interesse e escolaridade; Clique no campo “Conferir nota TRI”, para calcular a sua nota estimada do Enem 2023.

Como calcular a nota do Enem 2023: ferramenta de gabarito do Descomplica fornece estimativa — Foto: Reprodução/Descomplica

Simulador Sisu 2023: veja sua colocação provável colocação no curso desejado

Passo 1. Acesse o site do Simulador Sisu 2023 do Descomplica (descomplica.com.br/sisu/simulacao/) e clique no campo em verde “Simular agora!”;

Simulador Sisu 2023: plataforma gratuita permite estimar colocação no curso escolhido — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Na tela seguinte, insira sua nota simulada do Enem 2023 em cada uma das provas realizadas e clique no campo “Próxima etapa”;

Insira suas notas do Enem 2023 para prosseguir — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Preencha o formulário com o estado e a cidade que deseja estudar, assim como o nome do curso e a modalidade de ingresso. Depois, clique em “Simular agora”;

Informações sobre o curso de interesse no Sisu deve ser inseridas no Simulador do Descomplica — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Na tela final, será possível ver a sua nota e a avaliação do site sobre as suas possibilidades de aprovação no curso escolhido.

Nota do Enem informada pelo Simulador Sisu 2023 do Descomplica — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI