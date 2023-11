Splitwise: como usar o app para dividir contas entre amigos

O aplicativo Splitwise busca facilitar a divisão de contas entre grupos de amigos e familiares, evitando transtornos e prejuízos na hora de fazer pagamentos. Em passos simples, a plataforma permite o registro do valor que cada integrante deve, assim como a quitação integral ou parcial da conta. Com isso, ele contribui para a organização financeira, além de dispensar a necessidade de “cobrar” as pessoas. Nas linhas a seguir, saiba mais sobre o Splitwise e veja o passo a passo ilustrado para criar grupos e registrar despesas entre duas ou mais pessoas.

Slitwise é um app para dividir contas e organizar finanças entre grupos — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

O que é Splitwise?

O Splitwise é um aplicativo gratuito disponível na Google Play Store e na App Store, cujo objetivo é facilitar a divisão de despesas entre amigos e familiares. A plataforma é ideal para registrar gastos fixos, como contas de água, energia elétrica ou gás, ajudando na organização de quem divide moradia. Ela também pode ser utilizada naqueles momentos em que cada um paga uma conta, como em viagens, ajudando a controlar quem deve a quem.

A plataforma é uma alternativa para evitar desconforto de cobrar um por um ou até mesmo de ter prejuízos. Basta criar o grupo, adicionar os membros e registrar as despesas ali mesmo, através de um processo automatizado e sem maiores complicações. Todos os participantes poderão acompanhar as atualizações acerca das dívidas e, conforme elas forem quitadas, bastará sinalizar no app, gerando maior organização financeira e evitando desgastes.

Como usar o app Splitwise para dividir contas entre amigos

Passo 1. Na página inicial do aplicativo Splitwise, toque no botão “Começar um novo grupo”. No campo indicado, insira um nome para o grupo, como “Viagem” ou “Festa” – se desejar, também é possível adicionar uma imagem de sua preferência.

Primeiros passos para iniciar um grupo no aplicativo Splitwise — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Após inserir um nome para o novo grupo, selecione “Feito” para confirmar a criação. Na página seguinte, toque em “Adicionar membros ao grupo”.

Ao criar um grupo no Splitwise, será possível adicionar participantes para dividir despesas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Toque sobre o campo “Insira nome, e-mail ou número de telefone”. Em seguida, digite os dados dos novos participantes.

Para adicionar um participante em um grupo, é necessário inserir nome e e-mail (ou número de telefone) — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Após selecionar todos os participantes do novo grupo, toque na seta localizada na parte inferior da tela. Em seguida, revise as informações dos contatos e toque no ícone de confirmação. Finalize a criação do grupo tocando no botão “Concluir”.

Confirmando a adição de membros a um grupo do Splitwise — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 5. Para começar a divisão das despesas, selecione a opção “Adicionar despesa”. Insira um nome para esse gasto, como “Restaurante”, e o valor – abaixo dessas informações, você poderá selecionar quem pagou a conta e definir se o valor será dividido igualmente, desigualmente ou por porcentagens definidas para cada participante. Finalize tocando no ícone de “Confirmar”, na parte superior direita da tela.

As despesas cadastradas no Splitwise poderão ser divididas igualmente entre todos os membros; também há opção de dividir desigualmente ou por porcentagem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 6. Caso deseje adicionar outros gastos, basta tocar novamente em “Adicionar despesa”. Para quitar dívidas, toque na opção “Quinta contas”, localizada dentro do grupo.

Primeiros passos para quitar uma conta no app — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 7. Selecione o participante que está quitando a dívida e, em seguida, defina o valor pago. Toque no ícone de “Confirmar” para concluir o procedimento.

Para quitar uma dívida, basta selecionar o participante que está pagando e inserir o valor recebido — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

