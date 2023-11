TikTok com voz do Galvão Bueno: filtro está de volta no app; veja como usar

Usuários do aplicativo TikTok, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), podem utilizar a voz de Galvão Bueno para narrar vídeos postados na rede social. A voz do narrador já havia viralizado antes na plataforma com a funcionalidade de “efeito de voz”, na qual é possível alterar a voz original de gravações para contar histórias. Mas agora também é permitido utilizar o recurso de “texto falado”, que consegue narrar o texto adicionado pelo usuário na própria edição do vídeo. A seguir, confira o tutorial completo de como adicionar o filtro com a voz do Galvão Bueno em vídeos do TikTok.