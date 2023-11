Uber Roteiro: o que é e como usar o novo recurso do app

A Uber lançou um novo serviço que vai ajudar os usuários na organização de viagens e passeios turísticos. O Uber Roteiro já estava disponível em outros países e desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (9). A ferramenta permite visualizar todos os itinerários do período de férias e reservar viagens de ida e volta para atrações, aeroportos, hotéis e restaurantes. As corridas realizadas com o auxílio da função oferecem 10% de cashback em crédito para a conta do usuário.

O novo serviço permite sincronizar os roteiros de viagens com a conta Google ou Microsoft, passando a exibir dentro do app os tíquetes de voos e confirmações de reservas de hotéis, por exemplo. Com base nisso, a Uber permite criar roteiros de traslados em poucos toques, agendando viagens com até 90 dias de antecedência. Também há a possibilidade de criar itinerários manualmente dentro da própria plataforma, inserindo locais e horários detalhados em um guia disponibilizado na página inicial.

Uber Roteiro: saiba como montar guia de viagem pelo app e reservar corridas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

De acordo com Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, o recurso vai aprimorar a experiência dos usuários que viajam com frequência. “Acreditamos que o Uber Roteiro pode ser uma ferramenta excelente para ajudar os nossos usuários a perderem menos tempo tendo que se organizar, para que tenham mais tempo para aproveitar a viagem”, disse a executiva em comunicado. Confira, a seguir, como usar o Uber Roteiro no celular.

Como usar o Uber Roteiro

Passo 1. Abra o Uber e toque em “Roteiro”, na página inicial. Em seguida, clique no botão “Vincular e-mail”;

Veja como usar o Uber Roteiro no celular para fazer guia de viagens — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione se deseja fazer login usando sua conta do Gmail ou da Microsoft. Depois disso, entre com suas credenciais do e-mail;

O que é Uber Roteiro: saiba como sincronizar conta de e-mail com o novo serviço do app — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Toque em “Continuar” para permitir que o Uber acesse as informações. Após o login, você visualizará os roteiros de viagem sincronizados automaticamente;

Uber Roteiro Brasil: veja como sincronizar conta para usar o novo serviço — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Para adicionar um roteiro manualmente, toque no ícone de “+” e selecione o destino. Neste exemplo, selecionamos “Atividade”;

Uber Roteiro: aprenda como criar guia de viagens pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Toque em “Nova viagem” para criar um novo roteiro. Em seguida, dê um nome para a viagem e toque em “Continuar”;

Uber permite criar roteiro de viagens em novo recurso no Brasil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Pesquise o nome do local, do restaurante, hotel ou da atividade que vai realizar. Então, informe a data, horário e demais informações do evento. Prossiga em “Adicionar”;

Usuário pode adicionar pontos turísticos, hotéis, aeroportos e restaurantes no roteiro do Uber — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. O roteiro será adicionado imediatamente ao seu perfil do Uber. Acesse o item e toque em “Reservar a sua viagem” para agendar uma corrida para o destino do roteiro;

Saiba como reservar corrida no Uber para seguir roteiro de viagem — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Informe o local de partida e confirme o horário de partida. Por fim, selecione o tipo de corrida desejado e toque em “Reservar” para deixar a corrida reservada na sua viagem.

Saiba como pedir corrida no Uber Roteiro — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com informações da Uber.

