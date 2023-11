Vasco x América-MG ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Vasco e América-MG fazem, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (12), um jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Marcada para o Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a partida será transmitida ao vivo no Globoplay, que retransmite online o sinal do Premiere para assinantes do plano "Globoplay + Premiere". Para assistir, é possível acessar o serviço de streaming em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e fazer login com uma Conta Globo. No momento, o preço do pacote custa a partir de R$ 29,90 mensais.