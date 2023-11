Vasco x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Vasco e Botafogo fazem, às 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (6), o clássico carioca da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Marcada para o Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo Premiere e online no Globoplay — plataforma que disponibiliza o sinal do canal para quem assina o plano " Globoplay + Premiere ". Para assistir, basta acessar o streaming em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Lembrando que, no momento, o valor da assinatura custa a partir de R$ 39,90 mensais.

Na zona de rebaixamento, o Vasco precisa vencer para tentar sair do Z4 da competição. Já o Botafogo segue líder e quer a vitória para aumentar sua vantagem para os outros times. Veja, abaixo, os possíveis jogadores titulares e confira como assistir a Vasco x Botafogo ao vivo e online hoje.

Vasco x Botafogo ao vivo hoje: clássico carioca pelo Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Botafogo

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Maicon, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Marlon Gomes (Payet), Gabriel Pec e Vegetti.

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Bastos, João Pedro, Marçal, Gabriel, Tchê Tchê, Carlos Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Jogos de hoje (6) do Brasileirão 2023

Vasco x Botafogo : 19h, Premiere e Globoplay;

: 19h, Premiere e Globoplay; Santos x Cuiabá: 21h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Vasco x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e dê um clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Depois, faça login informando os dados de sua Conta Globo ou adquira uma assinatura do streaming com Premiere;

No Globoplay, faça login com uma Conta Globo ou adquira um plano que ofereça com Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Entre na aba "Agora na TV" para acessar as transmissões ao vivo da plataforma;

Em "Agora na TV", é possível optar entre as transmissões ao vivo exibidas no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do clássico, vá na seção "Esportes" e selecione o sinal do Premiere. Feito isso, a transmissão do jogo de hoje começará imediatamente.

No Globoplay, acesse a área "Esportes" para encontrar a transmissão do Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Vasco x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Globoplay. Em seguida, toque no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Então, faça login com seus dados cadastrados ou assine um plano do Globoplay com Premiere;

Clássico entre Vasco e Botafogo será transmitido ao vivo e online no aplicativo do Globoplay para assinantes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Acesse a aba "Agora" para ver a lista que traz as transmissões ao vivo do Globoplay. No horário agendado, vá na área "Esportes" e escolha o canal Premiere para acompanhar o clássico carioca ao vivo e online hoje.

Abra o campo "Esportes" e opte entre o sinal do canal Premiere para assistir a Vasco x Botafogo ao vivo hoje — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

