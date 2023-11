Você pode ter dinheiro esquecido no Valores a Receber; saiba consultar

É possível que você tenha dinheiro esquecido no Sistema Valores a Receber (SVR). O Banco Central (BC) divulgou, na última quarta-feira (8), que cerca de R$ 7,3 bilhões ainda não foram resgatados no SVR. O montante se refere a valores que ficaram esquecidos em banco, consórcio ou outra instituição. A consulta está disponível desde o dia 7 de março, mas muita gente não buscou a devolução. Para fazer a consulta e solicitar o saque, basta acessar "valoresareceber.bcb.gov.br/publico" e informar número do CPF (que vale, inclusive, para pessoas já falecidas) ou CNPJ. Após visualizar o valor exato a receber, o cidadão deve fazer login com sua conta gov.br e escolher uma chave Pix para receber o valor.

Os bancos e demais instituições financeiras têm até 12 dias úteis para devolver o dinheiro. Vale ressaltar que, para acessar valores de pessoa física, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro. No caso de valores de pessoa jurídica, a conta deve ter o CNPJ a ela vinculado. A seguir, o TechTudo ensina, passo a passo, como verificar e solicitar a devolução do dinheiro esquecido por meio do SVR.

Como resgatar dinheiro esquecido em bancos por meio do Sistema Valores a Receber

Passo 1. Para fazer o saque do dinheiro esquecido, acesse o site do Sistema Valores a Receber. Em seguida, informe CPF e data de nascimento e clique em “Consultar”;

Passo 2. Veja na tela se você tem valores a receber ou não. Em caso positivo, verifique a quantia e clique em "Acessar o SVR";

Passo 3. Faça login com sua conta Gov.br. Lembrando que, para resgatar o dinheiro esquecido, é preciso que sua conta seja de nível prata ou ouro. Você pode aumentar o nível da conta gov.br pelo aplicativo;

Passo 4. Leia e aceite o Termo de Ciência;

Passo 5. Confira na tela do sistema o valor a receber; o nome e os dados de contato da instituição que deve devolver o valor; e a origem (tipo) do valor a receber. O SVR também pode fornecer informações adicionais sobre o dinheiro esquecido;

Passo 6. Clique na opção mostrada pelo sistema e siga as orientações indicadas. Se o sistema oferecer a opção "Solicitar por aqui", selecione uma de suas chaves Pix e informe seus dados pessoais. Nesta modalidade, o valor é devolvido em até 12 dias úteis. Lembre-se de guardar o número de protocolo para entrar em contato com a instituição, se necessário.

Se o sistema oferecer a opção "Solicitar por aqui", mas não apresentar chave Pix disponível para seleção, você precisará entrar em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis;

Passo 7. Visualize o comprovante de solicitação de resgate do dinheiro esquecido. Se tiver acessado o SVR pelo computador, você pode salvar, imprimir ou compartilhar o documento para consultar no futuro. No celular, é possível compartilhar o comprovante por e-mail ou em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Como evitar golpes

Para não cair em fraudes, é importante se certificar de acessar o site oficial do Sistema Valores a Receber. Criminosos podem criar sites com layout semelhante e URL com pequenas modificações que podem passar desapercebidas, redirecionando usuários para páginas maldosas.

Vale lembrar também que o Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Também não é recomendável clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. As instituições não exigem pagamentos de tarifas para devolução do dinheiro. Por isso, nunca faça transferências para receber as quantias.

