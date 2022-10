Brincando com Fogo Brasil: veja elenco e onde temporada 2 foi gravada

Brincando com Fogo é um reality show da Netflix que aborda a convivência de dez jovens em uma ilha paradisíaca, incluindo festas e atividades picantes. Na produção, os participantes precisam abrir mão de beijos e sexo no intuito de conquistar R$ 500 mil. Quem dita as regras é a assistente virtual Lana, que observa tudo na casa e desconta uma quantia em dinheiro do prêmio a cada infração cometida pelos participantes. A segunda temporada do reality, lançada em 28 de setembro, foi gravada em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, em um luxuoso resort, onde já foi gravado “De Férias com o Ex Brasil”.