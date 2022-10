GTA 6 vem aí! Relembre os games da série lançada há 25 anos

GTA 6 ainda está no papel e vazamentos recentes divulgaram imagens do novo título da série Grand Theft Auto ainda em estágio inicial, porém o sucesso da saga GTA não é de hoje. Grand Theft Auto estreou em 1997 no PSOne e no PC. Considerado um marco na época, o jogo trouxe pela primeira vez jogadores que não eram mocinhos, mas sim bandidos. Ao longo dos anos, novos títulos foram surgindo. Em 1999, GTA 2 foi lançado com visual mais sério e sistema de facções. Dois anos depois, GTA 3 chegou promovendo uma grande revolução para o 3D: o mundo aberto ficou mais potente, e a violência, mais realista. Devido ao sucesso imediato, foi lançado GTA Vice City, uma continuação rápida.