Oito produtos curiosos da Xiaomi à venda no Brasil

Apesar de ser conhecida pelos seus smartphones, a Xiaomi também vende diversos outros produtos que podem ser um tanto inusitados. A fabricante chinesa conta com um catálogo de itens que vão de eletrodomésticos, como ventiladores de bateria, até itens de higiene. No Brasil, a marca comercializa fritadeiras elétricas sem óleo (Air Fryer Mi Smart), escovas de dentes com bateria (T500 Mi Smart) e alguns modelos de scooters.