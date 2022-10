Terrifier: veja cenas fortes e que mais assustam no filme

Enquanto o segundo capítulo da franquia, que ainda não tem data de lançamento definida, não chega, é possível assistir ao primeiro Aterrorizante online em plataformas de streaming. O filme está disponível no Looke e para aluguel no YouTube por R$ 6,90, na Microsoft por R$ 9,90 e no Apple iTunes por R$ 14,90. Confira a seguir as cenas mais chocantes do primeiro filme (contém spoiler), com o aviso de que elas podem ser perturbadoras.