Veja as melhores imagens do Drone Photo Awards 2022

O Drone Photo Awards é uma competição criada em 2018 voltada para premiar exclusivamente imagens aéreas. Segundo a Siena Awards, empresa italiana organizadora, são aceitas fotos e vídeos usando os mais diversos meios, como drones, helicópteros, balões e dirigíveis. A premiação é dividida em oito categorias: casamento, natureza, pessoas, locais urbanos, esportes, animais, abstrato e série; além do prêmio máximo de melhor foto do ano. Qualquer fotógrafo do mundo pode se inscrever, seja amador ou profissional.