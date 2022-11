7 vezes em que famosos erraram no Photoshop e pagaram mico na Internet

A busca pela perfeição já fez muitos famosos virarem piada na Internet após a publicação de imagens com manipulações mal feitas. É comum, por exemplo, que celebridades distorçam o fundo da foto ao tentarem afinar partes do corpo com o filtro liquify, do Photoshop. Mas, se o exagero na manipulação gera, nos melhores casos, imagens pouco naturais, nos piores o resultado pode ser bastante bizarro. É o caso da socialite Khloé Kardashian, que apareceu com 14 dedos nas mãos em uma foto publicada em seu Instagram.