Além de CR7 e Messi: conheça os 10 posts mais curtidos no Instagram

Inicialmente, a publicação foi feita dizendo ter o intuito de ultrapassar a marca de post mais curtido da plataforma - que, até então, pertencia à milionária Kylie Jenner. Mais tarde, no entanto, foi revelado que o post do empresário inglês não era apenas um desafio, mas sim parte de uma ação sobre saúde mental. Essa é a única postagem que não foi feita por famosos, já que as demais posições da lista são ocupadas por pessoas já conhecidas pelo público.

Somente o jogador Cristiano Ronaldo é responsável por duas das três primeiras posições do ranking de fotos mais curtidas. Kylie Jenner também também ocupa duas posições na lista, mantendo o oitavo e o décimo lugar. Entre os dez posts mais curtidos, estão ainda postagens do rapper falecido XXXTentacion, do casal Tom Holland e Zendaya, do jogador Lionel Messi e da cantora Ariana Grande. Confira, na galeria a seguir, quais são as fotos que tiveram mais likes no Instagram.