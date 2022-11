Call of Duty: Modern Warfare 2: compare gráficos dos jogos de 2009 e 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 é o game mais recente da franquia de FPS da Activision, lançado na última sexta-feira (28). A nova edição do popular jogo de tiro em primeira pessoa é uma sequência direta do reboot de 2019 e funciona também como uma reedição do COD Modern Warfare 2, lançado originalmente em 2009. A saga, por sinal, revolucionou o cenário dos títulos FPS, com enredo cativante e visual de ponta na época. Graças ao sucesso, dez anos depois de MW2, foi lançada uma nova versão do primeiro jogo, Modern Warfare, para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC pela Activision, trazendo um enredo completamente novo baseado no título original.