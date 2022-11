Copa do mundo no FIFA 23: veja como são jogadores do Brasileirão no game

O FIFA 23 recebeu o modo Copa do Mundo e, com ele, alguns jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro chegaram pela primeira vez no game. Isso porque as equipes nacionais, disponíveis no título da EA apenas por meio da Conmebol em caso de participação na Libertadores ou na Sul-Americana, não trazem atletas reais. Com isso, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, entre outros times, são compostos por nomes como como Oswaldinato, Formosandrinho, Prazeracinho e mais "craques". Com a atualização visando a Copa do Mundo de 2022, finalmente alguns jogadores que atuam por aqui ficaram disponíveis, mas apenas nas seleções nacionais.