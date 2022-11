Copa do Mundo no FIFA 23: veja jogadores, uniformes e opções de jogo

A Copa do Mundo 2022 começa neste domingo, às 13h de Brasília, com o jogo entre Qatar, seleção da casa, e Equador. No FIFA 23, game mais recente da franquia da Eletronic Arts (EA), o torneio chegou como um modo de jogo extra gratuito para todos que já dispunham do título. A atualização, que aconteceu no início de novembro, permite aos jogadores disputarem partidas em single-player, multiplayer local ou até mesmo online, contra adversários de todo o mundo. Também é possível personalizar o torneio para montar grupos diferentes em relação aos que foram sorteados na vida real, e até mesmo participar da competição controlando mais de uma seleção.