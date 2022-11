CS:GO: FURIA vence NaVi no IEM Rio Major 2022; veja fotos da torcida

Com o resultado, o próximo jogo da FURIA Sports será contra a Heroic neste sábado (12), a partir das 17h30 pelo horário de Brasília. Quem vencer ocupa uma das vagas na grande final, que acontece no domingo (13). Os jogos do IEM Rio Major 2022 podem ser assistidos ao vivo na Twitch nos canais da ESL e do streamer Alexandre “Gaules” Borba.

A seguir, confira as imagens em primeira mão do confronto entre os times que disputavam a última vaga da semifinal do Champions Stage.

Veja as fotos da partida entre FURIA Sports e NaVi no IEM Rio Major 2022 1 de 9

FURIA Esports e Natus Vincere (NaVi) se enfrentaram nas quartas de final do IEM Rio Major 2022. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo 2 de 9

Parte externa do IEM Rio Major 2022, que acontece no Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Pular X de 9

Publicidade 9 fotos 3 de 9

Público também acompanhou partida na Fan Fest, localizada na área externa do Jeunesse Arena. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo 4 de 9

Plateia assiste ao confronto entre os brasileiros da FURIA Sports e os ucranianos da NaVi. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Pular X de 9

Publicidade 5 de 9

Confronto entre FURIA Sports e NaVi na parte externa do IEM Rio Major 2022. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo 6 de 9

Plateia acompanha a partida entre FURIA e NaVi da arquibancada. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Pular X de 9

Publicidade 7 de 9

Além de acompanhar as partidas na arena, parte do público optou por assistir confronto da Fan Fest. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo 8 de 9

Público acompanha FURIA vs NaVi na Fan Fest durante o IEM Rio Major 2022. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Pular X de 9

Publicidade 9 de 9

Vista da arena durante o segundo confronto desta sexta-feira (11) no IEM Rio Major 2022. — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo O IEM Rio Major é o segundo campeonato internacional de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) realizado em 2022. O evento acontece pela primeira vez na América do Sul (Rio de Janeiro) e tem a FURIA Sports como representante do Brasil.

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Confira no Fórum do TechTudo

Vale lembrar que o Champions Stage do IEM Rio Major 2022 começou nesta quinta-feira (10) e, nesta sexta-feira (11), quatro equipes se enfrentaram em séries melhores de três partidas (MD3) nas quartas de final do campeonato. A dinamarquesa Heroic se classificou para as semifinais ao vencer a russa Spirit por 2 a 0; já a FURIA Sports venceu a NaVi por 2 a 1.

🎥 Veja 6 coisas para fazer no IEM Rio Major 2022