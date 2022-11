CS:GO: Outsiders vence Heroic e é campeã do IEM Rio Major 2022; veja

A Outsiders venceu o IEM Rio Major 2022 ao superar a Heroic com placar de 2-0 na final, que aconteceu neste domingo (13) na Jeunesse Arena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O primeiro Major de CS:GO a vir para o Brasil foi sucesso de público, com presença de torcida em todas as fases (algo inédito na competição). No Champions Stage, além da Arena em si, a ESL organizou uma Fan Fest com telão e ativações de diversas organizações e marcas parceiras.