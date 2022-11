God of War: Ragnarok mostra bons gráficos; veja imagens (sem spoilers)

God of War: Ragnarok é a sequência direta de God Of War (2018), que chega ao PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) no dia 9 de novembro. O mais novo exclusivo da Sony dá seguimento à história de Kratos e Atreus que, no novo game, devem decidir quais serão os seus papéis durante o Ragnarok, o apocalipse nórdico. Enquanto Atreus deseja assumir o seu lugar como Loki, Kratos prefere manter a descrição, uma vez que entende as consequências de uma guerra dessas proporções.