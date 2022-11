iPhone: 6 truques 'escondidos' do iOS que você precisa conhecer agora

O iOS conta com diversos recursos que, embora pouco explorados, podem ajudar o usuário nas tarefas do dia a dia sem que ele precise baixar outros aplicativos para isso. Com ele, é possível, por exemplo, inserir emojis em textos usando a voz, escolher o que é mostrado na Central de Controle ou abrir aplicativos apenas tocando na parte de trás do iPhone. A maioria das ferramentas está disponível em modelos a partir do iPhone 8, mas, para algumas funções, é necessário atualizar o celular para o iOS 16, a versão mais recente do sistema operacional da Apple.