iPhone: 8 truques para encontrar fotos na galeria do iOS rapidamente

O iOS permite pesquisar por fotos na sua galeria utilizando alguns truques que podem ser úteis na hora de fazer as buscas no iPhone. O sistema separa imagens em álbuns por dia, mês ou ano, mas é possível buscar por pessoas, palavras-chave, locais, aplicativos e aparelhos em que as fotos foram tiradas. Com isso, fica mais fácil ver apenas as fotos que contenham uma determinada pessoa, ou ainda imagens que tenham sido feitas durante uma viagem, por exemplo. Além disso, também é possível encontrar fotos com combinação de duas ou mais pessoas juntas.