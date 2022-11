Mascote da Copa gera memes engraçados nas redes sociais; confira

Mas não foi só o formato do mascote que gerou brincadeiras na Internet. Os memes com o La'eeb também fazem referência às polêmicas da Copa do Mundo do Catar, país cuja situação dos direitos humanos é bastante criticada, especialmente no que diz respeito às mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+ – na Internet, o mascote ganhou, inclusive, o apelido de "tapioca homofóbica".