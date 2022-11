Oito dicas essenciais para editar fotos no iPhone

O iPhone (iOS) possui um editor de imagens dentro do Apple Fotos, aplicativo nativo do sistema. Por lá, é possível ter acesso a mais de 25 ferramentas de edição, como ajustes de luz e cor e filtros prontos, além de funções como recortar, redimensionar e girar as imagens. O Fotos também conta com um recurso de edição automática chamado "Auto", no qual o próprio app aplica ajustes para melhorar a fotografia. Assim, o usuário não precisa recorrer a aplicativos de edição externos para tratar as fotos.